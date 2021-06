Carga de droga apreendida no bairro do Retiro. - Foto: Carlos Alberto

Publicado 18/06/2021 10:00

Maricá - Segundo informações, militares avistaram três suspeitos no bairro do Retiro que fugiram do local ao avistarem os policiais. No local foi encontrada uma carga de drogas que seria utilizada no tráfico pela região.

Os policiais do PROEIS fizeram a apreensão na tarde da última quinta-feira. Os traficantes conseguiram fugir e ninguém foi preso.