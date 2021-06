Estelionatário é preso em Cordeirinho - Foto: Carlos Alberto

Publicado 17/06/2021 12:52 | Atualizado 17/06/2021 15:10

Maricá - Um estelionatário foi preso na região litorânea de Maricá na manhã desta quinta-feira (17/06), no bairro de Cordeirinho. Agentes Militares do DPO da Barra de Maricá efetuaram a prisão do criminoso.

Segundo a apuração da nossa redação o homem praticava golpes de venda de casa e terrenos, e os imóveis não pertenciam a ele e sequer o indivíduo tinha autorização dos proprietários para fazer a corretagem, e nem corretor de imóveis o elemento é.

O estelionatário anunciava venda de casas por preços exorbitantes, acima da média real de venda. Uma das vítimas que chegou a dar entrada num dos imóveis conseguiu falar com o verdadeiro proprietário da casa e descobriu que se tratava de um golpe de estelionato.

Foi quando a vítima marcou uma "reunião" com o criminoso e no caminho para o encontro ela chamou a Polícia Militar quando passava pelo DPO da Barra, os policiais acompanharam a vítima e assim que ela chegou ao local combinado, efetuaram a prisão.

O estelionatário foi levado para a 82ª DP onde o caso foi registrado e o elemento será encaminhado para o sistema prisional e estará a disposição da justiça.