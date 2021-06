Castração de Cadelas em Maricá - Foto Evelen Gouvêa

Castração de Cadelas em MaricáFoto Evelen Gouvêa

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 15:29

Maricá - Em mais uma ação do Programa Municipal de Controle Reprodutivo, a Coordenadoria de Proteção Animal de Maricá, realiza, em 21/06, 23/06 e 25/06, a distribuição de trinta senhas para a castração de cadelas. Nesta etapa, serão entregues dez senhas por dia, por ordem de chegada, a partir das 8h, na sede da Coordenadoria de Proteção Animal (Rua Prefeito Hilário Costa e Silva, nº 100, Parque Eldorado).

Para realizar a inscrição, é preciso apresentar cópias dos seguintes documentos: comprovante de residência do município de Maricá; documento de identidade; CPF; além de comprovante de rendimentos, sendo aceitos NIS (Número de Inscrição Social), Cartão Mumbuca, Bolsa-Família e BPC (Benefício de Prestação Continuada), comprovando, preferencialmente, renda familiar de até três salários mínimos, já que as vagas são destinadas aos tutores que não têm condições de pagar as cirurgias em uma clínica particular.

Publicidade

Além disso, os interessados precisam ser maiores de 18 anos; não serão realizadas cirurgias em cadelas no cio, prenhas, sem lactação ou em animais braquicefálicos (boxer, shih-tzu, pug, gato persa, dentre outros); os animais devem ter entre 5 meses e 6 anos de idade; e apenas será realizada a castração de um canino fêmea por CPF.

Após o processo de inscrição, uma equipe da coordenadoria irá encaminhar o animal para triagem. Com a avaliação clínica atestando boas condições de saúde, é realizado o agendamento da castração, de acordo com a disponibilidade da clínica que realiza a cirurgia.

Publicidade

Segundo o coordenador de Proteção Animal, Fabiano Novaes, as ações da pasta alcançam cada vez mais pessoas e são um compromisso no apoio à causa animal e às protetoras de animais de Maricá.

“O programa reprodutivo da nossa cidade tem sido uma marca e compromisso do governo com a causa animal em nossa cidade. Já chegamos a marca de 4.430 castrações e, atualmente, estamos desenvolvendo políticas para garantir o atendimento dos animais não domiciliados e temos contado muito com o apoio das protetoras em nossa cidade. Nesta semana, serão ofertadas 30 vagas para que tutores registrem as suas cadelas e estamos trabalhando sempre com a maior transparência e responsabilidade para promover e garantir o bem estar dos animais”, destacou.

Publicidade

O Programa Municipal de Controle Reprodutivo oferece 2400 castrações por ano e, atualmente, realiza inscrições também de felinos (machos e fêmeas) e caninos machos, sempre às segundas-feiras, quarta-feiras e sextas-feiras, das 9h às 11h, na sede da Coordenadoria de Proteção Animal.

Serviço: Distribuição de senhas para a castração de cadelas

Publicidade

Local: Sede da Coordenadoria de Proteção Animal - Rua Prefeito Hilário Costa e Silva, nº 100, Parque Eldorado

Horário: a partir das 8h

Publicidade

Datas: 21/06 (segunda-feira), 23/06 (quarta-feira) e 25/06 (sexta-feira)