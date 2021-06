Somar retira centenas de pneus em áreas de proteção ambiental - Foto; Divulgação / SOMAR

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 11:14 | Atualizado 17/06/2021 11:26

Maricá - No dia de ontem, quarta-feira (16/06) a SOMAR realizou uma operação retirando centenas de pneus velhos e abandonados de áreas de proteção ambiental.

O Serviço de Obras de Maricá enviou equipes de conservação para a realização da ação, um efetivo do departamento de Operacional de Coleta, Resíduos e Varrição trabalhou muito para concluir a limpeza e deixar a área livre do resíduo que só faz mal ao meio ambiente.



Vários pontos da cidade com o mesmo problema foram visitados e limpos, a cidade e o meio ambiente agradece.

A SOMAR fez um pedido a população: “Pedimos que preservem nossas riquezas naturais e denunciem caso flagrem alguém cometendo crime ambiental”.