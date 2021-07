Base do SAMU em Maricá ganha novas dependências - Foto: Divulgação

Maricá - A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Maricá passou a contar nesta quinta-feira (15/7) com novas dependências em sua base de operações, que fica no anexo do Hospital Municipal Conde Modesto Leal. Agora com um total de 165 metros quadrados, a área tem uma sala de coordenação e outra para estudos e capacitação, além de um espaço para depósito e arquivo. O novo espaço foi entregue aos cerca de 70 profissionais numa cerimônia com a presença do vice-prefeito Diego Zeidan e da secretária de Saúde do município, Simone da Costa.

A secretária de Saúde de Maricá, Simone da Costa lembrou que sempre foi um sonho revitalizar o espaço e dar dignidade à equipe. “É uma entrega importante para eles, que estão o tempo todo na linha de frente. Para a população, um dos benefícios será a melhoria no tempo-resposta às emergências, além de ter a equipe mais treinada e capacitada. Esse investimento no material humano se reflete na melhoria no atendimento”, afirmou, ao antecipar que uma das próximas metas para o SAMU é montar uma base descentralizada em Ponta Negra.

O vice-prefeito observou que a nova base vai de encontro ao crescimento que a cidade experimenta. “A cidade é um organismo vivo que cresce, e seus equipamentos também precisam crescer. O atendimento se tornará mais ágil e, com isso, mais vidas serão salvas”, concluiu Diego Zeidan.

A área externa da base operacional teve seu piso asfaltado para facilitar a circulação das ambulâncias e também das 'motolâncias' que atendem aos chamados. De acordo com o coordenador Leonardo Ribeiro, a ampliação simboliza uma vitória de quem atua no local. “É bom para dar maior conforto aos profissionais e também para sua capacitação, pois trabalhamos aqui com educação permanente, a cada plantão”, ressaltou.