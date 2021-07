Maricá

Trabalhadores de Correios e bancários podem se vacinar contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira (15/07)

Para as demais pessoas sem comorbidades com idades de 59 a 18 anos o calendário segue com idades decrescentes, sem alterações.

Publicado 14/07/2021 10:07 | Atualizado há 24 horas