PM prende quatro criminosos no MCMV InoãFoto: Divulgação

Publicado 15/07/2021 14:14 | Atualizado 15/07/2021 14:43

Maricá - A Polícia Militar prendeu 4 pessoas, duas armas, rádios transmissores e drogas na tarde desta quinta-feira no MCMV Itaipuaçu.

Segundo relatos, os PM's entraram no condomínio quando uma grande troca de tiros teve início e se extendeu para a parte de trás do residencial, terminando minutos depois. Moradores relataram esta assustdos com a quantidade de tiros no residencial em plena luz do dia.