Publicado 16/07/2021 16:40 | Atualizado 16/07/2021 16:40

Maricá - A partir desta sexta-feira (16/07), o itinerário da linha dos ônibus vermelhinhos E09 - Centro x Ponte Preta (via Caju/Interlagos), será alterado por conta de interdição completa na Avenida do Contorno (antiga Rua Cento e Dez), com os ônibus passando a retornar ao Centro apenas pela Avenida 01.

A interdição da via segue até o dia 21/07 e ocorre para a realização de obras ligando o bairro da Gamboa à localidade conhecida como Baixada Mineira. Com a finalização das ações no local, a linha E09 retornará ao seu itinerário normal.

Em caso de dúvidas ou maiores informações, pode ser feito contato com a Ouvidoria da Empresa Pública de Transportes (EPT) através do (21) 2638-1825 ou pelo WhatsApp (21) 99861-8813.