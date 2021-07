Praia de Ponta Negra altura da rua 150 - Foto: Maurício Peçanha

Praia de Ponta Negra altura da rua 150Foto: Maurício Peçanha

F Fabiano Medina

Publicado 16/07/2021 11:37

Maricá - Um homem jovem quase morreu afogado na tarde de ontem (quinta-feira 15/07) nas águas da praia de Ponta Negra, os Guardas-vidas interviram e salvaram a vida do jovem rapaz.

A quase tragédia aconteceu próximo a altura da rua 150, populares informaram a nossa redação que o mar estava calmo e o rapaz nadou muito pra longe da margem e não conseguiu retornar a praia provavelmente foi arrastado para dentro do oceano por uma corrente muito forte de retorno.

Publicidade

Guarda-vidas do 4º GMar ao avistarem a situação, correram para dentro do mar para realizar o resgate. O homem jovem foi identificado como Pablo Soares Conceição, que foi levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal no Centro da cidade.