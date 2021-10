Tentativa de estupro no Parque Nanci termina com meliante preso - Foto: Maurício Peçanha

Maricá - Mulher sofre tentativa de estupro no Parque Nanci nó último sábado 16 de outubro, ela estava em sua casa que foi invadida por um criminoso na tentativa de estuprá-la.

A casa da vítima fica na Avenida dos Pombos, quando a mulher chegou em casa o estuprador já estava dentro do domicílio e a surpreendeu.

Numa tentativa do estupro o meliante tentou abrir a calça da vítima, que gritou e foi ouvida pelo namorado (que estava em uma casa na mesma rua) e por outros vizinhos.



O criminosos foi paralisado pelo namorado da vítima e por vizinhos que também acionaram a Polícia Militar.



Ele foi levado para a 82ª DP no centro de Maricá e após i registro para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, só que antes teve que dar uma passada no hospital pois apanhou muito.