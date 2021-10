82ª DP - Foto: Maurício Peçanha

82ª DPFoto: Maurício Peçanha

Publicado 18/10/2021 10:00 | Atualizado 18/10/2021 10:00

Maricá - Três pessoas foram presas na tarde do último domingo por tentarem incendiarum ônibus vermelinho em Inoã. A prisão foi feita por policiais militares do PATAMO.



Os três elementos estavam tentando furtar o martelo de segurança do coletivo, e atearam fogo no cabo de aço.



A Polícia Militar foi acionada pelo motorista e rapidamente chegou ao local.



O menor e os dois homens foram detidos às margens da Rodovia tentando fugir do local do crime.



O caso foi registrado na 82ª DP.