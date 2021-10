Adoção animal - Foto: Arquivo

Adoção animalFoto: Arquivo

Publicado 15/10/2021 09:06

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria Especial de Proteção Animal, realiza a 6 ª edição da Campanha de adoção de cães e gatos no próximo domingo (17/10), das 13h às 17h, no estacionamento do Boulevard Maricá, no Centro. Trinta animais, entre cães e gatos, que foram resgatados das ruas estarão disponíveis para adoção responsável.

"Com a adoção a gente dá a oportunidade de dar um lar aqueles que foram rejeitados e que estavam à mercê da sorte nas ruas", disse o coordenador de Proteção Animal, Fabiano Novaes.

Os interessados em adotar precisam ter mais de 18 anos, apresentar uma cópia da identidade, CPF e comprovante de residência. A ação respeita todos os protocolos sanitários de enfrentamento à pandemia da Covid-19, como distanciamento entre as pessoas, oferta de álcool em gel, entre outros.

O coordenador de Proteção Animal, Fabiano Novaes, destaca ainda que os protetores terão prioridade para colocar os animais na feira.

"O objetivo é reduzir a quantidade de animais que estão aos cuidados das protetoras e proporcionar a abertura de mais vagas daqueles que vivem nas ruas”, frisou Fabiano.

Serviço: Feira de Adoção de Animais

Local: Shopping Boulevard Maricá - Avenida Roberto Silveira, 93 - Centro

Dia: 17/10 – Domingo

Horário: 13h às 17h

Documentação: Maiores de 18 anos, apresentar uma cópia da identidade, CPF e comprovante de residência.