Carro derruba poste no Recanto de ItaipuaçuFoto: Carlos Alberto

Publicado 15/10/2021 09:51 | Atualizado 15/10/2021 09:52

Maricá - Um motorista bateu em um poste após perder o controle do carro no Recanto de Itaipuaçu, na tarde da última quinta feira.

Segundo relatos, o motorista vinha pela pista quando bateu violentamente no poste após ter perdido o controle do veículo. Com o impacto, o poste foi derrubado e o carro ficou destruído.



O motorista passa bem. Bombeiros e Policiais estiveram no local para cuidar da situação.