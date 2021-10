Prefeitura realiza 6ª edição da Campanha de Adoção de Cães e Gatos - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 18/10/2021 09:33 | Atualizado 18/10/2021 09:34

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria Especial de Proteção Animal, realizou neste domingo (17/10) a 6ª edição da Campanha de adoção de cães e gatos, em parceria com o shopping Boulevard Maricá. Ao todo, cerca de 50 animais estavam disponíveis para adoção.

“A campanha de adoção vem auxiliando para conseguirmos lares para esses animais que foram abandonados. Com isso, ajudamos também as protetoras que resgatam esses animais”, disse o coordenador de Proteção Animal, Fabiano Novaes.

Albaro Costa, de 63 anos, morador do bairro Flamengo, gostou de ter adotado um filhote durante a feira e comentou que esse é o primeiro cachorro que tem em casa. “Estou muito feliz levando esse filhotinho para casa. Um projeto excelente para os animais e para quem deseja ter um animal de estimação”, disse.

Para Daniele de Oliveira, de 44 anos, moradora do bairro de Guaratiba, ter um animal em casa ajuda na interação dos seus filhos e traz mais alegria. “A campanha de adoção é uma ótima opção para quem deseja ter um animal em casa. Esse é o meu primeiro cachorro depois de casada e ter um animal ajudará no desenvolvimento e no crescimento dos meus filhos”, afirmou.

É importante destacar que todos os animais doados na campanha saem do local castrados ou com a garantia de castração gratuita, oferecida pela Coordenadoria Especial de Proteção Animal. Já a Campanha de adoção de animais acontece sempre no terceiro domingo de cada mês, das 13h às 17h, no estacionamento do Shopping Boulevard Maricá.