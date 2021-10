Homens são presos pela PM com carga de drogas, armas e granada no MCMV de Itaipuaçu - Foto: Francisco Avelino

Publicado 15/10/2021 14:25 | Atualizado 15/10/2021 14:28

Maricá - Quatro homens fora presos nesta sexta-feira (15/10) com armas, muitas drogas e até uma granada e foram apontados pela polícia como integrantes do tráfico de drogas atuantes no conjunto habitacional "Minha Casa, Minha Vida, de Itaipuaçu, em Maricá.



Segundo a Polícia Militar (PM), a prisão foi realizada por agentes do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), do 12° BPM (Niterói) responsável pelo policiamento no município estavam num patrulhamento de rotina pelo condomínio quando avistaram os homens com atitudes suspeitas então os militares conseguiram realizar a prisão dos meliantes sem represália por parte dos bandidos.

Os policiais apreenderam uma granada, duas armas de fogo, dois rádios transmissores e drogas a serem contabilizadas.



Os presos foram levados para a 82° Delegacia Policial (DP), no Centro de Maricá. Eles serão transferidos para a Central de Flagrantes de Niterói, na 76° DP.