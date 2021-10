82ª DP - Foto: Maurício Peçanha

82ª DPFoto: Maurício Peçanha

Publicado 18/10/2021 17:25 | Atualizado 18/10/2021 17:27

Maricá - Na noite do último domingo, policiais militares apreenderam três menores com drogas na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro de Maricá.

Os policiais seguiam patrulhando a área quando avistaram três adolescentes em atitude suspeita. Eles foram abordados e foram encontrados com eles uma pequena carga de drogas.

Todo foram encaminhados para a 82ª DP, onde o caso teve registro.