Prefeitura distribui 100 mudas de ipê-rosa em Cordeirinho - Foto: Anselmo Mourão

Prefeitura distribui 100 mudas de ipê-rosa em Cordeirinho Foto: Anselmo Mourão

Publicado 21/10/2021 13:15 | Atualizado 21/10/2021 13:19

Maricá - A Prefeitura de Maricá distribuiu 100 mudas de ipê-rosa nesta quarta-feira (20/10), em Cordeirinho. A ação do projeto Maricá+Verde, da Secretaria de Cidade Sustentável, aconteceu no posto de saúde do bairro e integra a programação do Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama.

Para representar todas as mulheres que alcançaram a cura, a moradora Cenilda Costa, de 55 anos, foi escolhida para plantar uma muda de árvore no quintal da unidade de saúde.

“Eu fiz 10 anos de tratamento de câncer e mês passado eu fui liberada. O câncer é uma batalha constante e eu posso dizer que assim como as plantas dão frutos, eu sou fruto desse ipê. A prevenção é tudo”, afirmou Cenilda.

Stella de Lima, bióloga e coordenadora do programa “Maricá Mais Verde”, ressaltou que durante todo mês de outubro serão distribuídas mudas de ipê-rosa, espécie nativa da mata atlântica, que floresce e embeleza.

“É um prazer participar desse ato simbólico para plantar e celebrar a vida e a cura”, disse.