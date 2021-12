Hoje é o dia nacional do Guarda Vidas - Foto Vinicius Manhaes

Hoje é o dia nacional do Guarda VidasFoto Vinicius Manhaes

Publicado 28/12/2021 13:26

Maricá - A Prefeitura de Maricá abre, na próxima segunda-feira (03/01), as inscrições online para o projeto Guarda-Vidas Por Um Dia, curso sobre técnicas de salvamento no mar e de prevenção a afogamentos voltado a jovens de 15 a 20 anos. O link para quem quiser se inscrever estará disponível a partir de segunda no site e nas redes sociais da prefeitura. Os interessados deverão informar a data de preferência para o curso.

As aulas serão na Praia da Barra de Maricá, sempre aos sábados, das 8h30 às 11h30, do dia 08/01 até 19/02. Durante o dia escolhido para as instruções práticas, os alunos poderão vivenciar a rotina profissional de um guarda-vidas, inclusive aprendendo a lidar com situações desafiadoras, como as ações adotadas para reanimar vítimas de afogamentos.

“Colocar esses jovens para terem essa experiência é algo formidável. Isso age não só para eles serem semeadores do saber, mas até mesmo no despertar da profissão que muitos poderão seguir”, afirma Fabrício Bittencourt, secretário de Proteção e Defesa Civil.

Dia do Guarda-Vidas com travessia marítima em Ponta Negra

Nesta terça-feira (28/12), é comemorado o Dia Nacional do Guarda-Vidas, e em Maricá a data foi lembrada na orla de Ponta Negra. No local, aconteceu às 7h, através da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, uma travessia marítima,que teve partida da Praia da Sacristia em direção ao Vilar da Praia, simbolizando a importância desse profissional para o município.