O veículo recuperado no Condado foi levado a 82ª DP no Centro de Maricá - Foto: Maurício Peçanha

O veículo recuperado no Condado foi levado a 82ª DP no Centro de MaricáFoto: Maurício Peçanha

Publicado 25/02/2022 09:31

Maricá - Agentes da Polícia Militar conseguiram recuperar um veículo que era utilizado como táxi, o carro foi encontrado no bairro do Condado, ontem, quinta-feira (24/02).



A PM informou que o automóvel foi roubado no dia 20/02 no bairro do Flamengo e o roubo foi registrado na 82ª DP (Centro de Maricá).



Os Agentes estavam realizando um patrulhamento rotineiro no Condado quando viram o táxi abandonado no bairro. O carro recuperado foi levado para a Delegacia de Maricá e está a disposição do proprietário.