Maricá envia alimentos doados pela população às vítimas de Petrópolis - Foto: Divulgação

Maricá envia alimentos doados pela população às vítimas de PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 23/02/2022 15:54

Maricá - A Prefeitura de Maricá enviou nesta quarta-feira (23/2) a primeira remessa de alimentos doados pela população às vítimas das fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Foram arrecadados cerca de 300 cestas básicas e dez colchonetes, que foram enviados em um caminhão baú que saindo do CEM Joana Benedicta Rangel, no Centro, onde os donativos estavam estocados.



Um grupo de agentes comunitários do Comitê de Defesa dos Bairros (CDB) – ligado à Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher – ajudou a carregar o caminhão.

O veículo partiu de Maricá por volta das 10h30 com escolta de uma viatura da Guarda Municipal. Uma nova remessa está prevista para seguir em direção a Petrópolis nesta quinta-feira (24). Além dos alimentos, deverão ser levados também mais colchonetes e produtos de higiene pessoal.



Alunos da rede municipal contribuíram com a campanha



As doações entregues em dezenas de postos de coleta chegaram de diferentes órgãos municipais, além de instituições externas, como igrejas, e também da população em geral da cidade.