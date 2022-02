Grave acidente de trânsito em Ponta Negra - Foto: Carlos Alberto

Publicado 22/02/2022 14:14 | Atualizado 22/02/2022 14:14

Maricá -Um grave acidente de trânsito deixou cinco pessoas feridas no início da tarde desta terça-feira (22/02), no bairro de Ponta Negra.

O acidente aconteceu na Estrada de Ponta Negra, e a batida entre os veículos aconteceu em uma das curvas da via.



Bombeiros e socorristas do SAMU foram acionados e ao chegarem no local prestaram os primeiros socorros três pessoas gravemente feridas foram levadas para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal.



Policiais Militares registraram a ocorrência