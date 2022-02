Com apoio da prefeitura, serão discutidas propostas para Pessoas com Deficiência - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 21/02/2022 13:24

Maricá - A Prefeitura vai criar em abril o Centro de Acessibilidade e Inclusão de Maricá (CIAMA), local exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCD), onde funcionará uma central de Libras (Linguagem Brasileiras de Sinais) e funcionará oficinas de empreendedorismo para o mercado de trabalho. O espaço é direcionado a moradores da cidade de qualquer idade e seus familiares.

A central de Libras terá uma equipe especializada que poderá acompanhar o deficiente auditivo em audiências no fórum, ocorrências na delegacia e em consultas médicas ou emergências hospitalares. O centro de acessibilidade funcionará na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (Rua Domício da Gama, 386, Centro).

Oficinas de empreendedorismo

Também serão oferecidas oficinas de empreendedorismo, como artesanato, fuxico, confeitaria e dança inclusiva. A coordenadora do CIAMA, Bárbara Cris Arêas, explica que as oficinas serão ofertadas de forma gradativa.

“Vamos incluir outras oficinas a partir das sugestões das pessoas com deficiência. Essas atividades serão itinerantes e feitas nos espaços da Assistência Social”, disse Bárbara, que é fonoaudióloga.

Equipe especializada

A equipe especializada está em formação e, além de assistentes sociais, é composta por psicólogo, professor de Educação Física Adaptada e outros profissionais também com deficiência.

“O objetivo é dar representatividade e garantir o lugar de fala destes profissionais”, disse Bárbara.

Palestra sobre doenças raras

O centro de acessibilidade também vai promover palestras sobre diversos assuntos voltados ao público-alvo. A primeira com o tema “Vidas raras”, em atenção ao Dia Mundial de Doenças Raras (celebrado sempre no último dia de fevereiro), acontece na próxima quarta-feira (23/02), às 10h30, com entrada gratuita, mas limitado a 25 pessoas devido ao protocolo sanitário de segurança da Covid-19.

O palestrante será Caio Sousa, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB/RJ e membro da Comissão de Doenças Raras do Estado do Rio de Janeiro. A atividade será realizada no auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Rua Domício da Gama, 65, em frente ao Cinema Henfil).

Cadastro com agendamento no CIAMA

As inscrições para o Centro de Acessibilidade começam no dia 3 de março e serão feitas por agendamento devido aos protocolos da pandêmicos. Os interessados precisam ligar para os números de telefone (21) 2637-3648 ou 3731-1287 e marcar a data para o cadastro.

No dia agendado, será feito o acolhimento com assistente social e psicólogo para direcionamento dos serviços adequados para cada demanda. Os documentos necessários são: RG, CPF e comprovante de residência. O atendimento será feito na Secretaria Municipal de Assistência Social.