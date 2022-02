O busto de Darcy Ribeiro em sua casa em Cordeirinho, um apaixonado por Maricá e pelo povo brasileiro - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 17/02/2022 16:13

Maricá - A Prefeitura de Maricá celebra este ano o centenário do antropólogo Darcy Ribeiro, um de seus moradores mais ilustres com a edição da Biblioteca Básica Brasileira em audiolivro, além do formato digital, que será disponível em site do Instituto Darcy Ribeiro (IDR), em parceria com a Fundação Darcy Ribeiro (Fundar). A coleção com 50 livros foi organizada pelo próprio Darcy, em 1961, com obras consideradas por ele essenciais para conhecer o Brasil.

“Essa é a grande novidade deste relançamento, que visa dar às pessoas com deficiência visual a oportunidade de conhecer a coleção”, afirmou o presidente do IDR, Romário Galvão.

O diretor de pesquisa do IDR, Diego Maggi, explica que os livros serão relançados pela Editora IDR e passarão a compor a livraria do instituto. "É uma plataforma gratuita, que vai colocar à disposição obras relevantes e que traduzam os valores do instituto”, comentou ele.

Vice-presidente da Fundar, Antônio Claudio Lotar ressaltou a importância de haver um órgão público de pesquisa e informação envolvido no relançamento da coleção. "Nossa aproximação com o IDR é uma aproximação também do ponto de vista de princípios e valores da fundação”, afirmou.

Coleção inclui obras da literatura e de referência sobre o país

A Biblioteca Básica Brasileira foi concebida com o objetivo de proporcionar aos brasileiros um conhecimento mais profundo acerca de sua história e cultura, e tem como base os temas gerais definidos por Darcy: O Brasil e os brasileiros; Os cronistas da edificação; Cultura popular e cultura erudita; Estudos brasileiros e criação literária.

A coleção reúne obras literárias e científicas produzidas a partir do século XVI, do próprio Darcy e de outros autores, como Hans Staden (autor da primeira obra sobre o Brasil, publicada em 1564), Euclides da Cunha, Berta Ribeiro, Joaquim Nabuco, Silvio Romero, Visconde de Taunay, Rui Barbosa, Padre Antônio Vieira e Lima Barreto, entre outros.

“Queremos discutir a brasilidade nesse centenário do Darcy porque ele era um pensador desta nação, ele argumentava que o Brasil é o advento de uma raça multifacetada, miscigenada e inovadora”, concluiu Romário Galvão.