Da esquerda pra direita: o ex-prefeito de Maricá, Washington Quaquá, secretário de Educação e interino de Desenvolvimento Econômico de Saquarema, Antônio Peres Alves, o Prefeito de Maricá Fabiano Horta, a Prefeita de Saquarema Manoela Peres e o vice-prefeito Diego Zeidan participaram do encontro - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 16/02/2022 09:42 | Atualizado 16/02/2022 09:47

Maricá - O prefeito de Maricá Fabiano Horta recebeu ontem, terça-feira (15/02) a prefeita de Saquarema, Manoela Peres, para apresentar projetos de referência do município, como o Programa Passaporte Universitário, que será implantado pelo município vizinho. O programa de Maricá garante bolsas integrais aos moradores para estudarem em instituições de ensino superior.

“Vim conhecer os projetos de Maricá que deram muito certo e levar para Saquarema. Vamos alinhar uma parceria grande para trazer mais benefícios para a nossa população”, disse Manoela Peres.



Fabiano Horta citou os programas Moeda Social Mumbuca e Passaporte Universitário, que mudaram a vida de muitos maricaenses, e também destacou o diálogo permanente entre as cidades para futuras parcerias.



“A prefeita Manoela Peres está muito comprometida em levar essas experiências para Saquarema e consolidar a transformação na vida das pessoas. Cidades vizinhas como Maricá e Saquarema têm muito a aprender juntas e construir a linha do desenvolvimento humano e social de maneira muito permanente”, destacou o prefeito.



Também presente na reunião, o vice-prefeito Diego Zeidan, disse que um dos temas do debate foi a construção do desenvolvimento turístico da região.



“Maricá e Saquarema são cidades que dialogam muito sobre o desenvolvimento regional do turismo e do desenvolvimento econômico de maneira geral, como o Porto de Jaconé, que vai beneficiar os dois municípios”, citou Diego Zeidan.



Também participaram do encontro o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Olavo Noleto; o secretário municipal de Governo, João Maurício de Freitas; o secretário de Educação e interino de Desenvolvimento Econômico de Saquarema, Antônio Peres Alves; e o ex-prefeito de Maricá, Washington Quaquá.