Serão cerca de 700 satélites, que será lançada em órbita pela OneWeb, empresa de comunicações via satélite, infraestrutura e serviçosFoto: Evelen Gouvêa

Publicado 15/02/2022 13:06

Maricá - O município de Maricá terá o maior Teleporto da América Latina com 700 satélites 5G, que fará da cidade um polo tecnológico de óleo e gás, gerando empregos e desenvolvimento. A pedra fundamental foi lançada na segunda-feira (14/02) com a presença de executivos da Telespazio Brasil e representantes da Prefeitura de Maricá do governo do Estado e da imprensa televisiva.

A expectativa do grupo Telespazio, subsidiária da joint venture italiana Leonardo e Thales, é que o Teleporto de Maricá entre em funcionamento antes do fim deste ano.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Olavo Noleto, destacou os benefícios que serão gerados na cidade durante ato simbólico no local onde será construído o Teleporto em uma área da fazenda Nossa Senhora do Amparo, no bairro Retiro.

“Há uma relação bastante frutífera entre as empresas e a cidade, que fortalece o papel do Brasil nas telecomunicações da América Latina, que Maricá vai sediar. Projetos desta envergadura trazem desenvolvimento, emprego, arrecadação e, principalmente, protagonismo para a cidade. O Brasil ainda não conhece nada desse tipo e é até difícil dimensionar, mas o certo é que isso muda o tamanho do país neste mercado", afirmou.

Constelação com 700 satélites

O Teleporto de Maricá terá constelação com cerca de 700 satélites, que será lançada em órbita pela OneWeb, empresa de comunicações via satélite, infraestrutura e serviços. O projeto permitirá acesso à internet de alta velocidade e baixa latência, comunicações de alta segurança para instituições governamentais, defesa, indústrias de petróleo, aviação e navegação, além de empresas de telefonia móvel que trazem 3G, 4G e 5G para todas as partes do Brasil. O lançamento da pedra fundamental acontece dois anos após a assinatura do projeto de joint venture entre a CODEMAR e o grupo italiano em fevereiro de 2020.

Maricá: polo de petróleo e tecnologia

Marzio Laurenti, CEO da Telespazio Brasil, destacou o motivo da escolha de Maricá para sediar o projeto do novo Teleporto que, segundo ele, não foi por acaso.

“Viemos para a cidade por ela ser um importante polo de petróleo do Brasil. Teremos uma parceria perfeita em Maricá, porque será uma grande vitrine nacional. Hoje iniciamos um trabalho voltado para a hospedagem dos acessos de satélite que estarão em funcionamento em toda a América Latina até o final do ano, mesmo período em que a constelação da OneWeb começará a iniciar serviços globais com sua rede”, afirmou.

O secretário estadual Casa Civil, Nicola Miccione, afirmou que este é mais um importante empreendimento para o Estado, pois leva vocação tecnológica para o interior.

“Este será um dos centros de telecomunicações mais importantes da América do Sul, com maior qualidade de transmissão. Novas gerações poderão ter acesso ao desenvolvimento tecnológico. É um trabalho que permite ao Rio ter um interior forte. Essa é uma das premissas da gestão do governador Claudio Castro, que vai fortalecer não só Maricá, mas toda a região do seu entorno”, disse.

A cerimônia contou ainda com as presenças do embaixador italiano no Brasil, Francesco Azzarello; do cônsul geral da Itália no Rio de Janeiro, Paolo Miraglia; cônsul geral do Reino Unido no Rio de Janeiro, Anjoum Noorani.