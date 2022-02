Dois homens são presos pelo PROEIS com arma na Estrada de Pindoba - Foto: Carlos Alberto

Publicado 14/02/2022 15:43

Maricá - Dois homens foram presos pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira na Estrada de Pindobal

A viatura do PROEIS estava numa patrulha de rotina quando avistaram dois elementos com atitude suspeita numa moto também suspeita.



Quando os policiais realizaram a abordagem encontraram um revólver calibre 22 com um dos elementos.

Os dois foram encaminhados para a 82ª DP (Centro de Maricá), logo em seguida, eles foram levados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.