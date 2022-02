Os cursos de capacitação são 100% gratuitos e as inscrições começam já na segunda-feira dia 14/02 - Foto: Elsson Campos

Publicado 12/02/2022 13:01 | Atualizado 12/02/2022 13:02

Maricá - A Prefeitura de Maricá abre na próxima segunda-feira (14/02) 1.150 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional. As inscrições seguem até o dia 20/02 e são direcionadas aos jovens maiores de 18 anos. Deste total, 30% das vagas são reservadas aos beneficiários de programas sociais da prefeitura e para pessoas com deficiência.



Ao todo, serão dez cursos com duração de três meses e o início das aulas está previsto para 07/03. A carga horária varia de 160 a 280 horas/aula. Há oportunidades para Assistente Administrativo, Assistente de Logística, Operador de Computador, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Instalador Hidráulico Residencial e Mecânico de Motocicletas, entre outros. São oportunidades para todos os níveis de escolaridade, a partir do ensino fundamental I completo.

As inscrições são feitas pelo site www.qualificamarica.com.br. Quem for a um dos polos do Programa Municipal de Qualificação Profissional do Centro, Condado, Inoã e Itaipuaçu poderá contar com a ajuda de agentes para realizar a inscrição virtual. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.A seleção será feita por meio de sorteio, que acontece no dia 21/02, e a disputa será limitada a uma vaga por pessoa. Para se inscrever, é necessário o número do CPF e, para matrícula, será preciso apresentar documentos de identificação civil, CPF, NIS (Número de Inscrição Social), além dos comprovantes de vacinação da Covid-19, escolaridade, residência e telefone.Os cursos serão ministrados presencialmente nos polos do Programa Municipal de Qualificação Profissional do Centro, Condado, Inoã e Itaipuaçu."O projeto Qualifica Maricá irá cumprir o papel importante de capacitar os moradores da nossa cidade para o mercado de trabalho", disse o secretário de Trabalho, Adilson Pires.O diretor-presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), Celso Pansera reforça a importância da iniciativa. “Essa é mais uma oportunidade que a prefeitura oferece ao cidadão para ele se destacar entre as vagas de emprego disponíveis na cidade”.Para mais informações, acesse www.qualificamarica.com.br ou envie um e-mail para [email protected] - Centro: Rua Barão de Inoã, 500- Condado: Rodovia Amaral Peixoto, Km 27,5- Inoã: Rua do Mamoeiro, lote 12, quadra 02- Itaipuaçu: Avenida Carlos Mariguella, 160Inscrições: 14/02 a 20/02Sorteio: 21/02Divulgação e lista de nomes dos sorteados: 21/02 a 23/02Vagas remanescentes: 24/02Período de matrícula: 02/03 a 04/03Início das aulas: 07/03