126 agentes estarão distribuídos em 18 postos de salvamento, com apoio de oito viaturas e um barco neste fim de semana - Foto; Clarildo Menezes

126 agentes estarão distribuídos em 18 postos de salvamento, com apoio de oito viaturas e um barco neste fim de semanaFoto; Clarildo Menezes

Publicado 11/02/2022 18:19

Maricá - A Prefeitura de Maricá mantém diversas ações da Secretaria de Proteção e Defesa Civil durante a Operação Verão, que acontece desde outubro de 2021, para promover a segurança e orientar banhistas, moradores e turistas na orla das praias e lagoas da cidade.

Em quatro meses de atividades, foram registradas 29 mil ações preventivas nos finais de semana. Neste sábado e domingo (dias 12 e 13/02), 126 agentes estarão distribuídos em 18 postos de salvamento, com apoio de oito viaturas e um barco.



Das 29 mil ações preventivas, 27.107 foram realizadas pelo Grupamento de Prevenção e Salvamento Aquático, 1.702 pelo Suporte Avançado e 147 de Ronda Lagunar. As equipes também realizaram 141 resgates e salvamentos; 263 rondas (sendo 185 na extensão lagunar, 18 na Gruta da Sacristia e 18 na Cachoeira do Espraiado). Outras 42 rondas foram realizadas pelo Grupamento de Prevenção e Combate a Incêndio em Vegetação Rasteira, responsável pelo monitoramento do nível dos rios.



Prevenção na orla das praias e lagoas

O Grupamento de Prevenção e Resgate atuará com 70 guarda-vidas no suporte aos banhistas, comprometidos em evitar afogamentos e realizar salvamentos que forem necessários. Além disso, 16 profissionais do Suporte Avançado estarão no patrulhamento da faixa de areia, com apoio de duas viaturas. Todos os agentes são capacitados para realizar prevenção e salvamento em trechos que não são cobertos pelos postos de guarda-vidas.



As rondas com patrulhamento no asfalto serão feitas por quatro agentes em duas viaturas na orla do município, para auxiliar no monitorando dos serviços da Defesa Civil, como no suporte a ocorrências em grutas, cachoeiras e na distribuição de material. Outros quatro profissionais ficarão a bordo de um barco sendo responsáveis pelo patrulhamento nas lagoas.



Crianças perdidas

O serviço de identificação de crianças tem contribuído para que crianças e adolescentes não se percam nas praias, facilitando a localização dos responsáveis. Uma tenda é instalada nos finais de semana na areia na Praia do Recanto, em Itaipuaçu, e seis agentes fazem a identificação nas pulseirinhas. Durante a operação, 1.615 crianças já foram identificadas pela equipe.



Centro Operacional



No Centro Operacional, oito agentes da Defesa Civil realizam atendimento 24 horas à população pelos telefones: 199, 2637-1999 ou 97000-5782 (whatsapp) e estarão capacitados para vistorias prévias. Em caso de ocorrências, o deslocamento poderá ser feito em viatura disponível. Uma equipe com quatro meteorologistas, dois geologistas e dois hidrólogos também estará atenta, monitorando as condições do tempo, níveis de rios e riscos de deslizamentos.



Com as fortes chuvas que atingiram o município nos últimos meses foram feitas 108 vistorias emergenciais; 12 vistorias e monitoramentos geotecnológicos e hidrológicos pelos especialistas, além de 18 interdições. Entre as ocorrências, 76 foram registradas pelo Grupamento de Prevenção e Combate a Incêndio à Vegetação Rasteira, que conta com oito agentes para monitorar e combater possíveis focos de incêndios.