1.173 aprovados no passaporte universitário poderão começar o nível superior já no 1º semestre - Foto: Divulgação

Publicado 11/02/2022 15:44

Maricá - A Prefeitura de Maricá entregou nesta quarta-feira (09/02) 1.173 certificados de bolsas de estudo a aprovados no Programa Passaporte Universitário. No evento, o prefeito Fabiano Horta anunciou que todos os alunos que desejarem poderão iniciar os estudos no primeiro semestre.

“Tomamos essa medida devido ao represamento causado pela pandemia, quando precisamos suspender o programa. Havia uma demanda reprimida, que agora, com a situação mais tranquila, poderá ser atendida", explicou.

Os novos bolsistas estão classificados para os cursos de Enfermagem, Medicina, Pedagogia, Serviço Social, Engenharia, Direito e Psicologia de diversas universidades privadas credenciadas. A cerimônia de entrega foi realizada no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Zilca Lopes da Fontoura, no Centro.

O prefeito destacou em seu discurso que os estudantes querem e devem realizar sua vocação profissional, mas lembrou que eles têm também a responsabilidade de devolver à cidade o investimento que receberão.

“Vocês terão o compromisso de entregar à nossa sociedade o conhecimento que adquiriram, ajudando a construir as causas coletivas. Essa é a essência do Passaporte Universitário. Esse objetivo está sendo cumprido, como também a presença de termos cada vez mais instituições de ensino superior em Maricá”, afirmou Fabiano.

Visão de futuro

A secretária de Educação de Maricá, Adriana Luiza Costa, lembrou a importância do programa para que, além da formação profissional, os estudantes compartilhem uma visão de futuro com a cidade.

“Maricá é um povo novo, guardem isso com vocês. É uma sensação de êxtase poder estar aqui cumprindo este compromisso que assumimos com a cidade. E queremos vocês aqui para estagiar e depois trabalhar por Maricá”, destacou.

Estudantes comemoram oportunidade de obter formação qualificada

Aprovada para uma vaga no curso de Direito, Elaine Pacheco da Silva, de 28 anos, afirmou que sem o programa da prefeitura não teria como cursar uma faculdade.

“Estou muito feliz por essa oportunidade que a Prefeitura de Maricá nos proporciona. Minha família não tem condição de pagar, então seria muito mais difícil realizar o sonho de ter um diploma”, disse.

A futura estudante de Medicina Veterinária Natany Fernandes também celebrou a existência do Passaporte Universitário.

“É uma iniciativa fantástica da prefeitura, que nos dá condições de estudar. Me sinto honrada de ter sido selecionada pelo programa", contou.