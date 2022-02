Dois homens foram presos com drogas, réplica de arma e rádio transmissor, dois menores foram apreendidos também - Foto: Carlos Alberto

Publicado 10/02/2022 18:15

Maricá - Dois homens foram presos por tráfico de drogas no início da tarde desta quinta-feira (10/02) em São José do Imbassaí, dois menores foram apreendidos também, a Polícia Militar encontrou e apreendeu com eles uma grande carga de drogas, uma réplica de uma arma é um rádio transmissor.

A ação ocorreu após agentes militares do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) realizarem uma patrulha rotineira pela região, e ao chegarem na comunidade do Mutirão, encontraram os elementos suspeitos, que ao avistarem a PM, fugiram.



Os policiais conseguiram alcançar os criminosos e capturá-los e apreenderam todo o material ilícito que estava armazenado em uma mochila.



Os dois criminosos e dois menores foram levados para a 82ª DP (Centro de Maricá).