Repescagem da vacinação infantil contra a Covid-19 nesta sexta-feira (11/02) para imunizar crianças 6 a 11 anosFoto: Evelen Gouvêa

Publicado 09/02/2022 16:11

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, fará a repescagem da vacinação infantil contra a Covid-19 nesta sexta-feira (11/02) para imunizar crianças 6 a 11 anos. A ação não vai contemplar desta vez a faixa etária de cinco anos em consequência da escassez do imunizante pediátrico da Pfizer, único disponível para esta idade. O calendário de vacinação infantil se encerra nesta quinta-feira com mais de seis mil crianças imunizadas.

A repescagem vai ocorrer nos dez polos exclusivos para imunização infantil, das 9h às 16h. O responsável legal deverá levar a caderneta de vacinação, além de um documento de identidade ou certidão de nascimento da criança.

A secretária municipal de Saúde, Solange Oliveira, reforça a necessidade da vacina.

“É fundamental que os responsáveis pelas crianças compreendam que a vacina é segura e eficaz, ou seja, vai proteger e evitar formas graves da doença. Além disso, uma maior cobertura vacinal rompe a cadeia de transmissão do vírus, principalmente a de novas variantes, protegendo também os adultos e idosos. Procure um dos polos e vacine a sua criança”, afirmou a secretária.

Especialista alerta sobre a importância vacinação

Até a última terça-feira (08/11), 6.473 crianças já haviam recebido o imunizante. A procura pela vacina pediátrica ainda está abaixo do esperado, como ocorre em todo o Brasil, mas tem aumentando nos últimos dias.

O médico infectologista Marcelo Velho, pesquisador e professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ), explica que não há motivo para deixar de vacinar as crianças, visto que a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e os principais órgãos reguladores do mundo, como a autoridade sanitária Estados Unidos (FDA) e a Agência Europeia de Saúde (EMA), aprovaram o uso do imunizante.

“Instituições cientificas de respeito e que são extremamente rigorosas e criteriosas na avaliação de qualquer vacina atestam a segurança destes imunizantes. Por isso, todas as vacinas que estão disponíveis são seguras e diminuem significativamente as internações e o risco de adoecimento pela Covid-19. Portanto, vamos vacinar as crianças para que a gente consiga superar essa pandemia”, concluiu o especialista.

Confiram os endereços de cada Polos de vacinação infantil:

Sexta-feira (11/02) - das 9h às 16h

USF Ponta Grossa – Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n.

USF ESF Central – Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.

USF Bairro da Amizade – Rua Eliete Rocha Santos, Lote 28, Quadra 90 (antiga Rua 53)

USF Barra – Rua Ênani Manoel Soares, s/n, Barra de Maricá.

USF Inoã II – Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/n, (ao lado do DPO).

USF Barroco – Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu.

USF São José I – Rua Issac Lannes da Silva (antiga Rua 18), s/n, São José do Imbassaí.

USF Bambuí – Av. do Contorno, s/n.

USF Santa Rita – Rua Antônio Marques Mathias, s/n, Quadra 433 (antiga Rua 36).

USF Ubatiba – Avenida Niterói, s/n.