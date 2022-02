Os 28 mil alunos da rede municipal de ensino voltarão em etapas até o dia 18 de março, e terão aulas 100% presenciais - Foto: Katito Carvalho

Os 28 mil alunos da rede municipal de ensino voltarão em etapas até o dia 18 de março, e terão aulas 100% presenciaisFoto: Katito Carvalho

Publicado 08/02/2022 10:35

Maricá - A Prefeitura de Maricá recebeu na manhã de ontem (segunda-feira 07/02), alunos do 9º ano do ensino fundamental para o início das aulas em sistema escalonado do ano letivo de 2022 da rede municipal de ensino.



Todos os 28 mil alunos da rede municipal de ensino voltarão em etapas até o dia 18 de março, e terão aulas 100% presenciais. Esta é a primeira vez, desde o início da pandemia da Covid-19 em 2020, que as escolas voltam com aulas 100% presenciais. (Confira aqui o calendário)



Campanha de conscientização na escola



No Centro da cidade, o movimento de alunos foi grande como não se via desde o início da pandemia da Covid-19 nas duas unidades que abrigam o 9º ano. No CEM Joana Benedicta Rangel, parte dos 297 alunos das oito turmas compareceu no primeiro dia. A diretora Maria Vanda Timóteo disse que fará campanha de conscientização pela vacinação entre todos os cerca de 1.200 estudantes.



“Oferecemos um acolhimento afetuoso aos que vieram e, no geral, nossa perspectiva é muito boa. As faltas que tivemos já eram esperadas, pois são aqueles alunos que só retornam mesmo após o período de Carnaval”, afirmou a diretora.



Estudantes desejam estudo sem interrupções



Para os estudantes, a expectativa é completar sem interrupções o ano e, consequentemente, o ensino fundamental. Os colegas Caíque Carvalho Silva e Eduardo de Andrade Ferreira, ambos de 14 anos, disseram estar satisfeitos com o retorno às aulas presenciais.



“Era difícil manter o foco só no computador em casa. Tomara que não pare de novo”, torce Eduardo, que mora em São José de Imbassaí. Caíque, que é do Caju, também deseja que tudo se normalize. “Foi muito tempo sem estudar direito e é bom poder voltar agora”, disse.



Veja o calendário de volta às aulas



O sistema escalonado segue com o retorno do 8º ano e anos finais da Educação de Jovens e Adultos (EJA) a partir de quarta-feira (09/2); alunos do 7º ano no dia 11/02; 6º ano e EJA (anos iniciais) no dia 15/02; 5º ano no dia 17/02; 4º ano no dia 21/02; e 3º ano no dia 23/02.



A partir de março, a turma do 2º ano voltará no dia 07; 1º ano no dia 09; a Pré-Escola no dia 11; Maternal no dia 15; e Berçário no dia 18, concluindo o retorno completo dos alunos da rede municipal de ensino de Maricá.



Vacinação infantil na cidade



A Secretaria Municipal de Saúde de Maricá segue vacinando as crianças em ordem regressiva das idades até os cinco anos. Até o dia 03/02, já tinham sido aplicadas 4.524 doses da vacina contra a Covid-19 em crianças. Confira aqui o calendário de vacinação da semana.