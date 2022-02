A disputa pelo cinturão acontecerá dia 27 de março - Foto: Divulgação

A disputa pelo cinturão acontecerá dia 27 de marçoFoto: Divulgação

Publicado 07/02/2022 13:32

Maricá - Dia 27 de março o campeão maricaense Robério Souza estará de volta aos ringues, desta vez o objetivo será o cinturão da "Titanium Arena" na categoria dos pesos pesados. O atleta enfrentará uma fera 13 anos mais jovem, o lutador Mark Hunt e precisará recorrer a sua experiencia para poder derrotá-lo.

Robério Souza tem uma carreira sólida nas artes marciais e boxe acumulando muitas vitórias, medalhas e troféus ao longo de mais de 21 anos de carreira.

Além de lutador profissional em diversas modalidades e categorias, Robério Souza também é professor de artes marciais e boxe e tem uma academia onde ensina e capacita pessoas que buscam se profissionalizar, defesa pessoal ou simplesmente as que buscam mais qualidade de vida e saúde através do esporte, segundo o lutador: "Quem se envolve com o esporte e com as artes marciais não se envolve em coisas erradas, o jovem que faz esporte não se envolve com drogas", completa.

Robério Souza também já formou muitos campeões nesses anos de carreira, e mantém seu time sempre pronto pras disputas que acontecem todos os anos.

O Evento será realizado na academia Bravo em Niterói, no dia 27 de março de 2022.