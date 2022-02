O caso foi registrado na 82ª DP no Centro da cidade - Foto: Carlos Alberto

Publicado 04/02/2022 17:56

Maricá - 11 pássaros proibidos de serem comercializados e de viver em cativeiro foram apreendidos pela Polícia Ambiental na tarde desta sexta-feira (04/02) em Itaipuaçu.

O caso aconteceu no Jardim Atlântico e por conta de denúncias anônimas a Polícia Ambiental chegou até o local, uma residência e lá os agentes encontraram 11 gaiolas com as aves.



O dono da casa e das gaiolas foi conduzido á 82ª DP (Centro de Maricá) por não possuir a documentação para criação em cativeiro das aves, e mesmo se as tivesse, não seriam em gaiolas tão pequenas como as apreendidas pela Polícia.



Os pássaros serão levados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres.