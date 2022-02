A partir da próxima segunda (dia 07/02) as aulas da rede municipal retornarão na cidade de forma escalonada devido ao Covid-19 - Foto: Vinícius Manhães

A partir da próxima segunda (dia 07/02) as aulas da rede municipal retornarão na cidade de forma escalonada devido ao Covid-19Foto: Vinícius Manhães

Maricá - A Prefeitura de Maricá anuncia o retorno às aulas na segunda-feira (07/02) em sistema escalonado do ensino fundamental ao berçário nas 65 escolas do município.

Vinte e oito mil alunos voltam em etapas até o dia 18 de março, e terão aulas 100% presenciais. Esta é a primeira vez, desde o início da pandemia da Covid-19, em 2020, que as escolas voltam com aulas 100% presenciais. Confira em anexo o calendário.

A secretária de Educação, Adriana Luiza da Costa, destaca que pais e responsáveis também devem reforçar as orientações contra o contágio de covid-19 aos alunos, visto que as medidas de prevenção seguem em vigor. Já na entrada do aluno, haverá aferição de temperatura, uso de álcool em gel e a obrigatoriedade do uso de máscara.

“Nossas escolas se preparam, nos últimos dois anos, para oferecer um ambiente seguro aos alunos. Com o avanço da vacinação infantil no município e permanência dos protocolos de segurança, as aulas serão retomadas de forma totalmente presencial”, disse.

Veja o calendário de volta às aulas

O sistema escalonado iniciará com alunos do 9º ano do ensino fundamental no dia 07 de fevereiro, seguindo do 8º ano e anos finais da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no dia 09/02; alunos do 7º ano no dia 11/02; 6º ano e EJA (anos iniciais) no dia 15/02; 5º ano no dia 17/02; 4º ano no dia 21/02; e 3º ano no dia 23/02.

A partir de março, a turma do 2º ano voltará no dia 07; 1º ano no dia 09; a Pré-Escola no dia 11; Maternal no dia 15; e Berçário no dia 18, concluindo o retorno completo dos alunos da rede municipal de ensino de Maricá.

Vacinação infantil na cidade

A Secretaria Municipal de Saúde de Maricá segue vacinando as crianças em ordem regressiva das idades até os cinco anos. Até o dia 02/02, já foram aplicadas 3.220 doses da vacina contra a Covid-19 em crianças. Confira em anexo o calendário de vacinação da semana.