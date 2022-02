O novo deck será um local de encontro e de observar o pôr do Sol em Araçatiba - Foto: Elsson Campos

O novo deck será um local de encontro e de observar o pôr do Sol em AraçatibaFoto: Elsson Campos

Publicado 03/02/2022 11:45 | Atualizado 03/02/2022 11:46

Maricá - A Prefeitura de Maricá inaugurou nesta quarta-feira (02/02) o Deck Pôr do Sol, na Lagoa de Araçatiba, cuja vista deslumbrante aponta o local como novo e concorrido espaço de lazer e turismo da cidade.

Com aproximadamente 630m² e iluminação aconchegante, o lugar, em localização das mais bonitas de Maricá, foi planejado para a apreciação do pôr do sol e reuniões sociais.

A estrutura foi toda construída em madeira e tem duas choupanas, bancos, além de iluminação com mais de 200 refletores em led.

No evento de inauguração, o prefeito Fabiano Horta agradeceu aos trabalhadores da autarquia de Serviços de Obras de Maricá que participaram da construção e revelou-se deslumbrado com tanta beleza.

“Aqui é um lugar especial, que orgulha a cidade e a todo maricaense. O que fizemos aqui foi ressaltar a beleza da lagoa e da luz solar”, disse Fabiano, acompanhado do presidente da autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar), Renato Machado, responsável pela entrega.

Moradores elogiam o novo local para reunir a família

Moradora de Cordeirinho, Edina Maria da Silva, 72 anos, esteve na cerimônia e elogiou os acabamentos em madeira.

“O Fabiano está mudando a cidade, sempre melhorando para nós moradores aproveitarmos a beleza natural. Estou apaixonada por esse lugar! Cada detalhe em madeira é maravilhoso”, disse.

Marieta Ramos, 77 anos, contou que, sempre que pode, tenta ver o pôr do sol em Araçatiba. “Esse deck era tudo que estávamos precisando para conversar com amigos aqui, ver o pôr do sol, namorar, ver a lua e aproveitar bastante a nossa cidade”, ressaltou.