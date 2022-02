O caso foi registrado na 82ª DP no Centro de Maricá - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 02/02/2022 09:49

Maricá - Na noite da última segunda-feira, um ladrão foi mortos após tentar roubar clientes de um bar perto da Praça principal de Ponta Negra.

O criminoso anunciou o assalto assim que entrou no bar, o que ele não esperava era que existiam clientes armados no estabelecimento comercial.



Os clientes não permitiram que o assalto prosseguisse, mas o ladrão saiu correndo pra fora do bar, mais houve troca de tiros.



Momentos após o tiroteio o meliante foi encontrado sem vida em um terreno na Rua das Pampulhas.



A Polícia Militar foi acionada e populares que testemunharam o fato contaram como tudo aconteceu aos agentes. O corpo foi removido e lavado para o IML. O caso foi registrado pela 82ª DP no Centro de Maricá.