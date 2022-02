A esposa de André Luiz da Rocha Guimarães, assassinado no último fim de semana, foi vítima de extorsão - Foto: Rede Social

Maricá - A Polícia Civil segue investigando o assassinato do motorista de aplicativo André Luiz da Rocha Guimarães, que foi encontrado sem vida no último fim de semana depois de ter sido sequestrado por criminosos. O sequestro teria ocorrido enquanto André trabalhava como motorista de aplicativo. O carro da vítima foi encontrado dias antes do corpo na BR-101 próximo ao Salgueiro, mas a vítima só foi encontrada já sem vida no sábado (29/01) por bombeiros e policiais.



Ao que tudo indica, além do crime bárbaro, criminosos ainda teriam dado um golpe na esposa de André Luiz, quem contou o caso foi um familiar da vítima que preferiu não se identificar. Segundo esse familiar, ao todo, foram depositados R$ 400,00 (quatrocentos reais) na conta dos golpistas. A promessa deles é que André estava vivo e seria entregue para a família após o depósito do valor em conta, o que não ocorreu.

“Eles falaram com ela na quinta-feira (27/01) afirmando que ele estava vivo, até mandaram uma foto de um homem amarrado afirmando que era ele. Os golpistas falaram que devolveriam ele vivo se ela depositasse R$ 400 na conta deles, sendo que R$ 200,00 (duzentos reais) seria antes e os outros R$ 200 poderia, ser depositados quando ela se encontrasse com eles no Colubandê em São Gonçalo, onde a vítima supostamente seria devolvida. Assim ela fez, foi até o Colubandê na vizinha São Gonçalo,, pagou o dinheiro, mas nada mais ocorreu, André não foi devolvido. Provavelmente, ele já podia estar até morto quando fizeram esse golpe. Depois que não encontrou o marido, os golpistas apagaram a conversa inteira com ela e, com isso, as provas do golpe podem ter sido perdidas”, contou o familiar.

Procurada, a Polícia Civil afirmou que “de acordo com a 82ª DP (Centro de Maricá), as investigações estão em andamento. Um dos suspeitos foi identificado. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para identificar outros envolvidos no crime”.



André Luiz morador de Maricá, trabalhava como motorista de aplicativo, além de ter um trailer de lanches que funcionava no período da noite. O corpo dele foi localizado no Caxito, bairro de Maricá, na manhã deste sábado (29). As informações foram confirmadas por parentes da vítima e pelos bombeiros.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o grupamento de cães da corporação, juntamente com policiais do quartel de Niterói e Maricá, iniciaram as buscas pelo motorista de aplicativo na Estrada do Caxito, em uma zona de mata. Ele foi encontrado já sem vida por volta das 10h30. Os agentes foram ao local depois de informações que denunciavam que a vítima teria sido deixada na localidade.

André foi visto por seus familiares pela última vez na quarta-feira (26/01), quando saiu da casa que morava com sua companheira para trabalhar. “Ele saiu de casa para trabalhar. Ele dirige um Logan, de cor prata. Ele estava conversando por mensagem com a minha mãe o dia todo falando o que ia fazer, só que minha mãe é deficiente visual, então, geralmente, o André Luiz manda mensagem de áudio para ela ou liga, ele raramente manda mensagens escritas, mas foi o que ele fez nesse dia. Ele mandou escrito para ela que estava em uma corrida e não conseguiria falar com ela no momento. Ela desconfiou e, depois de um tempo, começou a rastrear o carro dele pelo aplicativo da seguradora. Depois ela tentou também rastrear a localização do celular dele, mas esta foi desativada. Tentamos ligar para ele e mandar mensagem, mas ele não respondeu mais”, contou a técnica de enfermagem Daianna Barreto, de 25 anos, enteada de André Luiz, anteriormente.

O carro dele foi encontrado horas depois em um dos viadutos da BR-101, que dá margem para o Salgueiro.

O sepultamento do motorista ocorreu no último domingo (30/01), segundo familiares não houve velório por causa do estado avançado de decomposição em que se encontrava o corpo da vítima.