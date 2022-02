Os coordenadores do projeto têm agenda disponível às terças e quintas, das 10 às 16h, para encontros presenciais dos alunos interessados na sede do ICTIM - Foto: Arquivo MAIS

Maricá - A Prefeitura de Maricá prorrogou até o dia 11/02 as inscrições para 60 bolsas de iniciação científica voltadas a alunos do programa Passaporte Universitário e a professores orientadores de pesquisa. A iniciativa é do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) e da Secretaria Municipal de Educação, e visa ampliar a concorrência e tirar dúvidas dos interessados.



Os editais estão disponíveis no site www.ictim.com.br, com oferta de 48 bolsas para alunos e 12 para professores, distribuídas por seis áreas do conhecimento para investigação: Saúde, Educação, Mobilidade Urbana, Cultura, Agricultura, Sustentabilidade e Meio Ambiente. Cada área contará com oito alunos e dois professores.



"O elevado número de interessados em concorrer às bolsas de Iniciação Científica demonstram o potencial positivo que temos entre os alunos do Passaporte Universitário. Como a formatação dos projetos é uma tarefa complexa e inédita, optamos pela extensão do prazo de inscrições. Queremos envolver o maior número possível neste projeto científico”, destaca o diretor-presidente do ICTIM, Celso Pansera.



Tire suas dúvidas e participe