O caso foi registrado na 82ª DP no centro de Maricá - Foto: Arquivo MAS

O caso foi registrado na 82ª DP no centro de MaricáFoto: Arquivo MAS

Publicado 31/01/2022 15:36 | Atualizado 31/01/2022 15:49

Maricá - No último fim de semana Policiais Militares prenderam um militar da marinha por tentativa de assassinato. O ocorrido aconteceu no bairro de Ubatiba.

Após uma calorosa discussão, o militar atirou no dono de um bar, na rua três. Foi quando Policiais Militares foram chamados e rapidamente chegaram até o local flagrando o oficial da marinha com uma arma na cintura e no chão o dono do bar ferido.

A vítima foi levada para atendimento no Hospital Municipal Conde Modesto Leal e o autor do crime pra 82ª DP (Centro de Maricá) onde o crime foi registrado, e de lá, foi encaminhado para a Central de Flagrantes e está a disposição da Justiça.