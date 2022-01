A ação aconteceu atendeu 150 pessoas em Itaipuaçu - Foto: Katito Karvalho

Publicado 31/01/2022 12:48

Maricá - Segunda via de documentos, atualização do Cadastro Único e verificação da pressão arterial foram alguns dos serviços oferecidos

A Prefeitura de Maricá realizou no último sábado (29/01) uma ação social em Itaipuaçu, beneficiando 150 moradores com a oferta de serviços de documentação, cadastro e de prevenção à saúde.

As equipes fizeram a atualização do Cadastro Único, emissão de segunda via de documentos, acolhimento social e a verificação da pressão arterial, entre outros serviços para atender pessoas em situação de vulnerabilidade.

A ação foi organizada pela Coordenadoria de Assuntos Religiosos em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Templo Espiritualista de Aruanda.

Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Jardim Atlântico, Márcia Facchinetti disse que a iniciativa é importante para identificação de pessoas em situação de vulnerabilidade e sem documentação.

“Conseguimos trazer os serviços do CRAS, que atendeu as pessoas com segunda via de documentos e outros serviços”, afirmou Filipi Brasil, responsável pelo Templo Espiritualista de Aruanda, onde foi realizado o atendimento.