A casa fica em Cordeirinho, está aberta à visitação e vai virar museuDivulgação

Publicado 31/01/2022 05:00

Jornalista, escritor, comentarista de TV e palestrante, Xico Sá fez questão de agradecer o presente que recebeu do prefeito de Maricá em suas redes sociais em 15/01: o livro “Darcy Ribeiro em Maricá, a utopia é aqui”. “Esse ano é importantíssimo. Tem eleição e o centenário de Darcy Ribeiro, o homem que pensou o Brasil. E recebo aqui, esse livro do prefeito de Maricá, Fabiano Horta. Muito obrigado. Maricá, a terra da Utopia, onde Darcy escreveu o final dos livros mais importantes do povo brasileiro. Então, 2022 se liga, teremos a inauguração do museu da Casa Darcy Ribeiro. Esse homem é quente”, frisou Xico Sá.

Duas importantes atrizes da televisão brasileira, Marisa Orth e Regina Casé também fizeram questão de compartilhar a emoção que sentiram ao receber o mesmo presente: a obra com curadoria do artista plástico e designer Gringo Cardia, produzida com apoio da Prefeitura da cidade. O livro conta a história da casa de Cordeirinho, onde o historiador, sociólogo, escritor e político brasileiro, Darcy Ribeiro morou em Maricá. Um projeto legítimo do arquiteto Oscar Niemeyer. O local foi restaurado, aberto à visitação pública e vai virar museu.

“Na casa que foi do Darcy Ribeiro em Maricá, que é um lugar lindo, estão fazendo esse museu. Que máximo! Obrigada, Gringo! Obrigada, Darcy! Obrigada, Maricá! Sensacional. É um livraço!”, comemorou Marisa. “O livro é lindo, uma joia feita pelo Gringo Cardia. Estou doida para ir a Maricá só para ver isso de perto, deve ser uma coisa linda”, avaliou Regina.

A casa conta com 11 cômodos, em formato côncavo e paredes em curva, similares a uma oca, numa referência aos povos indígenas. Na entrada principal, os visitantes encontram uma estátua de bronze de frente para a praia, sua paixão. No interior da residência, objetos pessoais e estruturas remetem à trajetória do antropólogo. O imóvel passou para a administração municipal por meio de um comodato, assinado em fevereiro de 2009 junto à Fundação Darcy Ribeiro.

Maricá unida pelo povo baiano

Mais de 40 toneladas de doações foram enviadas para as vítimas Anselmo Mourão

Maricá deu uma lição de vida, que serviu de exemplo para o mundo todo: uma aula de solidariedade, deixando claro que independente de laços afetivos é importante ajudar os que precisam. Tudo começou com um apelo do prefeito Fabiano Horta em suas redes sociais. O gestor lamentou o drama enfrentado pelas vítimas das enchentes em 58 municípios baianos; solidarizou-se com o governador da Bahia, Rui Costa e liderou uma verdadeira mobilização para ajudar os 16 mil desabrigados e quase 20 mil desalojados.

O povo aderiu integralmente à campanha, que foi acompanhada de perto pelo prefeito de Maricá. Em três dias, a Campanha de Solidariedade arrecadou cerca de 7 toneladas de doações, sendo mais de três toneladas de alimentos doados pela Rede Supermarket. A lista de doação contava com arroz, feijão, macarrão, sal, açúcar, água, leite em pó, biscoito, farinha, fubá e sabonete.



Ao todo, foram 14 dias de atuação e mais de 40 toneladas de doações arrecadadas, entre alimentos não-perecíveis, itens de higiene pessoal, materiais de limpeza, medicamentos e vestimentas. Os produtos foram entregues em mais de 40 pontos de coleta e armazenados no CEM Joana Benedicta Rangel (Centro). A saída dos últimos três caminhões em direção ao solo baiano foi no dia 10/01.

“Queria agradecer à população de Maricá pelo engajamento, que inclui também o comércio local e associações que participaram dessa ação. Foi uma campanha exitosa, arrecadando muitos alimentos, água, roupas e remédios. Isso mostra a força tão importante da solidariedade, do afeto pelo povo baiano, algo que foi manifestado pelos maricaenses. Força, Bahia, vamos juntos superar esse momento!”, comemorou.