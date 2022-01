Grave acidente de trânsito no Boqueirão na manhã desta sexta-feira - Foto: Carlos Alberto

Grave acidente de trânsito no Boqueirão na manhã desta sexta-feira Foto: Carlos Alberto

Publicado 28/01/2022 11:59

Maricá - Na manhã desta sexta-feira (28/01) dois automóveis se envolveram em um grave acidente de trânsito, a colisão aconteceu na Estrada do Boqueirão no cruzamento com a Rua 33.

A colisão foi tão forte que jogou um os carros na calçada e por sorte não atingiu os pedestres.

Populares chamaram os Bombeiros que rapidamente chegaram ao local, e a Polícia Militar também foi acionada.

Já no local a PM realizou a ocorrência, e os Bombeiros realizaram os primeiros socorros, de acordo com testemunhas os dois veículos estavam em alta velocidade acima da permitida na via.