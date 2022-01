Orla de Itaipuaçu: Operação "Orla Limpa" já começa no próximo fim de semana - Fotos Pedro Solis

Publicado 26/01/2022 15:40

Maricá - A Prefeitura de Maricá vai iniciar, a partir do fim de semana 29 e 30/01), a fiscalização das atividades comerciais à beira das praias e lagoas da cidade. A Coordenadoria de Posturas, vinculada à Secretaria municipal de Transportes, informa que a primeira ação será em Itaipuaçu e terá caráter educativo: a orientação será sobre a proibição de estacionamento de veículos e afixação de barracas para venda de produtos na extensão da orla.

As equipes vão solicitar também a documentação dos comerciantes, como do alvará de funcionamento. O foco é coibir a permanência e o crescimento desordenado do comércio irregular próximo à praia, ainda mais no verão.

A coordenadoria adianta que a operação chegará à orla entre a Barra de Maricá e Jaconé no fim de semana seguinte (dias 5 e 6 de fevereiro) e vai incluir as áreas de lazer às margens das lagoas, como Amendoeiras, Parque Nanci, Itapeba, Araçatiba e Guaratiba.