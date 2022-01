Aranhas venenosas vem assustando moradores da cidade - Foto: Paulo Celestino

Publicado 28/01/2022 10:35 | Atualizado 28/01/2022 10:59

Maricá - A presença de aranhas venenosas, como nunca vista antes na cidade, vem assustando parte da população do município.

Alguns moradores de Itaipuaçu por exemplo, vem relatando que parece uma invasão: "É só chegar no meu quintal que veja várias delas em tudo que é canto, e no meu vizinho a mesma coisa" comentou Laura Azevedo, moradora do Jardim Atlântico Central, a nossa redação.

"O medo de tomar uma picada é grande, o cuidado está sendo redobrado porque eu tenho crinaças pequenas e minha mãe que é idos em casa" disse Fábio Roberto, morador de São José.

A granbde maioria dessas aranhas são conhecidas como "aranhas armadeiras", esse nome se dá ao fato

delas ficarem escondidas em materiais acumulados como telhas, caixas de papelão, atrás de livros, nos jardins das casas, na grama e perto de madeiras.

CUIDADO, essas aranhas são venenosas.



Após receber uma picada, o veneno se espalha rapidamente pelo sistema sanguíneo e pode causar diminuição dos batimentos cardíacos, agitação psicomotora, inflamação no local da mordida, hipertensão arterial, priapismo (Ereção involuntária e dolorosa), vômito profuso, edema agudo de pulmão, vermelhidão da pele e suor na região da picada. Outros sintomas que podem ocorrer após a picada: edema, eritema, parestesia e sudorese no local da picada, onde podem ser encontradas as marcas de dois pontos de inoculação, priapismo, choque anafilático e edema pulmonar.

É extremamente importante tomar cuidado, alguns estudiosos informaram que o excesso de calor tem feito esses aracnídeos saírem de seus esconderijo mais frequentemente, portanto é fundamental se precaver e procurar atendimento médico caso seja picado.