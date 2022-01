O ex-secretário de Turismo e empresário Maurício Chaves e o Projeto Verão 2022 promete agitar a barra de Maricá nos meses de calor - Foto: Arquivo MAIS

O ex-secretário de Turismo e empresário Maurício Chaves e o Projeto Verão 2022 promete agitar a barra de Maricá nos meses de calorFoto: Arquivo MAIS

Publicado 26/01/2022 14:50

Maricá - No último sábado (22/01) o ex-secretário de turismo e empresário Maurício Chaves apresentou o Projeto Verão 2022.

Um dos objetivos do Projeto é fomentar as atividades esportivas, atividades culturais e apoiar através de shows os artistas locais. O Projeto Verão 2022 apresentado a imprensa no Restaurante e Quiosque Barracuda, na praia da Barra de Maricá promete agitar o verão maricaense, ao mesmo tempo o local é frequentado por visitantes de outros municípios do estado do Rio de Janeiro.

O Barracuda quer despertar o interesse da população em relação aos eventos esportivos que ao longo de 2022.

Maurício Chaves deseja aproximar cada vez mais a família, os esportes e a cultura, mantendo a acessibilidade ao local e o respeito a diversidade, além de fomentar a cultura e dar oportunidades aos artistas e atletas no Projeto Verão 2022.