Responsáveis pela ordem na cidade em atuação conjunta, o grupo começa a colher os louros do trabalho feito com seriedade e inteligência - Elsson Campos

Responsáveis pela ordem na cidade em atuação conjunta, o grupo começa a colher os louros do trabalho feito com seriedade e inteligênciaElsson Campos

Publicado 31/01/2022 06:00

Os comandos do 12º Batalhão da Polícia Militar, da 6ª Cia de Maricá, da Secretaria de Ordem Pública e Gabinetes Institucionais de Maricá (Seop) e da Guarda Municipal de Maricá estão em festa. Responsáveis por manter a ordem na cidade, numa atuação conjunta, articulada e acompanhada diariamente, o grupo começa a colher os louros de um trabalho feito com muita seriedade e inteligência.



De acordo com as taxas estipuladas pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) para letalidade violenta, roubo de rua, de veículos e de cargas caiu. Em dezembro de 2021, os índices obtidos foram os menores, comparados aos últimos 18 anos. A avaliação por trimestre (outubro, novembro e dezembro) conta com menos 18 casos de letalidade violenta (de 49 para 31), menos 68 casos de roubos de veículos (de 143 para 75), menos 166 registros de roubos de rua (de 503 para 337) e menos 5 registros de roubos de cargas (de 28 para 23).



Quando se trata da avaliação por semestre (de julho à dezembro de 2021), o número de vítimas de letalidade violenta caiu de 78 para 67 (menos 11 registros); o número de registros de roubos de rua caiu de 951 para 809 (menos 142 registros); a quantidade de roubos de veículos passou de 270 para 196 (menos 74 veículos) e o número de roubos de cargas de 62 agora soma 50 (menos 12 registros).



“Trabalhamos arduamente ao longo do ano e especificamente nesse segundo semestre com a mudança de comando da 6ª Cia, houve um ajuste e a integração se tornou uma prioridade tanto para o comando da 6ª Cia, o comando do Batalhão e a Seop. Esse afinamento no nosso planejamento operacional passou a ser diário com a comunicação entre a Seop, a 6ª Cia e Batalhão, ajustando o policiamento do Proeis e da Guarda Municipal de acordo com a mancha criminal”, explica o secretário de Ordem Pública de Maricá, Rhonaltt Bueno.



Dados melhores que 2003

Seop comemora a redução dos principais indicadores de criminalidade - Elsson Campos

Seop comemora a redução dos principais indicadores de criminalidadeElsson Campos

Uma série histórica de indicadores primordiais comprova que as taxas referentes a dezembro de 2021, são as menores em 18 anos. Isso mesmo. Desde 2003, os registros não eram tão positivos. No ano passado, ao invés de 16 casos de letalidade violenta foram registrados 4; a quantidade de roubo de veículos caiu de 41 para 29; o roubo de rua caiu de 172 para 88 e o roubo de cargas de 16 para 8.



É importante ressaltar que o levantamento histórico tem como base o desempenho obtido pelo 12º Batalhão, responsável pelo patrulhamento de Maricá e Niterói. Portando, os números correspondem aos registros das duas cidades. No entanto, é a integração das forças de atuação em Maricá que tem feito a diferença. E a tendência é que os números continuem caindo.