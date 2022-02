Merendeiras em curso de manipulação de alimentos - Foto: Elsson Campos

Publicado 02/02/2022 09:39

Maricá - A Prefeitura de Maricá promoveu nesta terça-feira (01/02) uma oficina de manipulação de alimentos com 237 merendeiras do município para incentivar as boas práticas de alimentação no ambiente escolar. A aula também abordou as restrições alimentares, aproveitamento integral do alimento, como frutas, verduras e legumes, além dos protocolos da Covid-19 e na segurança do trabalho.

De acordo com a nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, Lourici Soares Bittencourt, a merenda escolar constitui um dos alicerces do processo aprendizagem e saber aproveitar integralmente o alimento é essencial.

“A oficina com as manipuladoras de alimentos do município vai proporcionar toda a teoria e a prática para que elas estejam capacitadas para incluir e adaptar às receitas nas escolas, utilizando todo o alimento, incluindo a casca das frutas por exemplo”, explica.

A oficina foi realizada em parceria com a empresa prestadora de serviço de alimentação escolar Sigelu na Escola Caic Elomir Silva, em São José do Imbassaí. A diretora da escola, Siara Barcellos, lembra que as merendeiras prepararam a peixada com caldo de legumes feito com as cascas dos alimentos, bolo de banana feito com a casca e smoothie de banana.

“A formação permanente do profissional é fundamental para agregar valor ao trabalho desenvolvido. Se a comida é bem feita, bem aproveitada, o aluno irá gostar. Por isso, realizar uma capacitação com as merendeiras para engrandecer e aperfeiçoar o trabalho e o conhecimento delas é sempre fundamental”, disse.

Merendeiras destacam importância do curso

Uma alimentação saudável baseada nas recomendações nutricionais é fundamental para o bom rendimento escolar e aprendizagem. A merendeira Michele Alves, 42 anos, da Escola Municipalizada Ministro Luis Sparano, participou da oficina para aprender e reproduzir receitas utilizando integralmente os alimentos e as cascas dos legumes, frutas e verduras.

“O curso é de suma importância para aprendermos a aproveitar as cascas e todo o alimento. Irei utilizar o que foi ensinado na capacitação na minha casa e na escola para o conceito de alimentação saudável e que utiliza ao máximo o alimento”, disse.

Iara da Cunha contou que já utiliza a casca da banana em casa e diz que sempre tem algo novo para aprender.

"Aqui é um momento para refletirmos sobre o nosso trabalho, tirar as dúvidas e aprimorar os nossos conhecimentos. Hoje aprendemos a utilizar grande parte da banana e das cascas dos legumes. Em casa já utilizo a casca da banana para fazer farofa e outras coisas. Foi uma ótima oficina e muito construtiva para adotarmos na escola”, afirmou.

A oficina prossegue nesta quarta-feira (02/02), das 8h às 17h, com um tour saindo do CEPT Professora Zilca Lopes da Fontoura, com parada no deck na Lagoa de Araçatiba e Casa Darcy Ribeiro para café da manhã e almoço na fazenda pública Joaquín Piñero.