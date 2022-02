Resiliência na roda de conversa na Secretaria de Políticas Inclusivas - Foto: Arquivo MAIS

Resiliência na roda de conversa na Secretaria de Políticas InclusivasFoto: Arquivo MAIS

Publicado 01/02/2022 15:04

Maricá - Com o tema “resiliência”, a Secretaria de Políticas Inclusivas promove a partir das 17h desta quinta-feira (03/02) uma roda de conversa para debater a capacidade do indivíduo lidar com problemas, superar obstáculos e resistir à pressão de situações adversas.

A atividade será ministrada pela professora Rita de Cássia Rodrigues, mestre e doutoranda em Literatura pela Universidade de Brasília (UnB), na sede da Secretaria de Políticas Inclusivas, na Avenida Antônio Vieira Sobrinho n° 333, no Parque Eldorado.

A secretária de Políticas Inclusivas, Sheila Pinto, afirmou que o conceito de resiliência será mostrado de forma ampliada e como pode ser aplicado no cotidiano.

“Vamos falar dessa capacidade que o ser humano tem de se transformar e resistir, ressurgir em todos os momentos, sobretudo, neste período de pandemia em que tivemos que nos reformular enquanto pessoas”, disse.

Inscrições