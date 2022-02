O deck de Araçatiba será entregue a população nesta quarta-feira dia 02/02 - Divulgação

O deck de Araçatiba será entregue a população nesta quarta-feira dia 02/02Divulgação

Publicado 01/02/2022 19:55 | Atualizado 01/02/2022 19:58

Maricá - A Prefeitura de Maricá inaugura o deck Pôr do Sol na Lagoa de Araçatiba, novo espaço de lazer e turismo do município e um dos principais pontos de apreciação do pôr do sol da cidade.

Com aproximadamente 630m², o projeto foi construído pelo Serviço de Obras de Maricá (SOMAR) e tem espaços especiais para posar e fazer fotografias, como asas de borboleta e o balanço decorativo, que ficará aberto para visitação 24h.

A inauguração acontecerá amanhã, quarta-feira, 02/02 a partir das 17:30, justamente para a imprensa da cidade registrar a beleza do pôr do Sol e o deck.